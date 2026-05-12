Nach Wahlniederlage in Großbritannien

Großbritanniens Premierminister Sir Keir Starmer (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / James Manning)

Über 60 der gut 400 Labour-Abgeordneten entzogen ihm öffentlich ihre Unterstützung, wie britische Fernsehsender berichteten. Zudem kündigten vier parlamentarische Assistenten seiner Minister am Abend ihren Rücktritt an und forderten Starmer auf, sein Amt aufzugeben. Ähnlich sollen sich Innenministerin Mahmood und Außenministerin Cooper geäußert haben. Zuvor hatte Starmer in einer Grundsatzrede erklärt, er werde an seiner Führungsrolle festhalten. Zugleich kündigte er an, Großbritannien politisch wieder näher an die Europäische Union zu führen.

Bei den Regionalwahlen am Donnerstag hatte Labour hohe Verluste eingefahren. Profitieren konnte davon unter anderem die rechtspopulistische Partei Reform UK.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.