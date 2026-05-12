Nach Wahlniederlage in Großbritannien

Er erklärte bei einer Sitzung des Kabinetts, Labour habe bisher kein Verfahren eingeleitet, um ihn als Vorsitzenden abzusetzen. Das Land erwarte, dass die Regierung ihre Arbeit fortsetze. Mehrere Kabinettsmitglieder äußerten Unterstützung für Starmer. Der britische Verteidigungsminister Healy betonte, eine Instabilität der Regierung liege nicht im nationalen Interesse. Ähnlich äußerte sich Arbeitsminister McFadden.
Nach den starken Verlusten von Labour bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Großbritannien hatten mehr als 70 der gut 400 Labour-Abgeordneten Starmer öffentlich ihre Unterstützung entzogen. Medienberichten zufolge sollen auch Innenministerin Mahmood und Außenministerin Cooper den Premierminister zum Rücktritt aufgefordert haben.
Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.