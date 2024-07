Großbritannien

Premierminister Starmer versichert Unterstützung für NATO und Ukraine

In Großbritannien hat Premierminister Starmer seine Unterstützung für die NATO und die Ukraine versichert. Starmer äußerte sich in London nach der ersten Kabinettssitzung seiner Labour-Regierung. Am Dienstag werde er nach Washington zum NATO-Gipfel reisen, den er als wichtig bezeichnete.