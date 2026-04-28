EU-Mitglied
Premierminister von Malta kündigt Neuwahlen für Ende Mai an

Der Premierminister von Malta, Abela, hat Parlamentswahlen für Ende Mai angekündigt.

    Ein Bild des maltesischen Premierministers Robert Abela
    Der maltesische Premierminister Robert Abela (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Petros Karadjias)
    Das Land brauche angesichts der aktuellen Lage eine Regierung mit einem neuen Mandat, erklärte Abela. Er verwies vor allem auf die Folgen des Iran-Kriegs. Abelas Regierung hat noch bis Mitte nächsten Jahres ein Mandat inne. Eine Neuwahl bereits in diesem Jahr galt jedoch als möglich, da Abelas Labour-Partei in Umfragen deutlich führt.
    In Malta kann der Premierminister Neuwahlen ansetzen. Die politische Landschaft des EU-Mitglieds besteht weitgehend aus der Labour-Partei und der derzeit oppositionellen nationalistischen Partei.
    Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.