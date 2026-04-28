EU-Mitglied

Das Land brauche angesichts der aktuellen Lage eine Regierung mit einem neuen Mandat, erklärte Abela. Er verwies vor allem auf die Folgen des Iran-Kriegs. Abelas Regierung hat noch bis Mitte nächsten Jahres ein Mandat inne. Eine Neuwahl bereits in diesem Jahr galt jedoch als möglich, da Abelas Labour-Partei in Umfragen deutlich führt.
In Malta kann der Premierminister Neuwahlen ansetzen. Die politische Landschaft des EU-Mitglieds besteht weitgehend aus der Labour-Partei und der derzeit oppositionellen nationalistischen Partei.
Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.