Immer mehr Menschen verzichten auf die Zeitungslektüre, um sich der Berichterstattung über all die Krisen in der Welt gar nicht mehr auszusetzen. (picture alliance / Bildagentur-online / Joko)

Mehrere Rügen bezogen sich auf die Nahost-Berichterstattung, wie das Selbstkontrollorgan der deutschen Presse in Berlin mitteilte. Hinzu kamen 37 Missbilligungen und 25 sogenannte Hinweise. Insgesamt seien in diesem Monat 124 Beschwerden behandelt worden. Die öffentlich ausgesprochenen Rügen müssen laut Presserat von den Redaktionen in einer ihrer nächsten Ausgaben veröffentlicht werden. Dieser Schritt gilt als die härteste Sanktion der Beschwerdeausschüsse.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.