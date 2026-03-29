Westjordanland
Presseverband wirft israelischer Armee aggressives Verhalten gegenüber CNN-Team vor

Ein internationaler Presseverband hat der Israelischen Armee aggressives Verhalten gegenüber einem Team des US-Senders CNN im Westjordanland vorgeworfen.

    Zwei Männer stehen neben einer israelischen Flagge, die im Wind flattert.
    Jüdische Siedler im Westjordanland (Archivbild) (imago / Middle East Images / Wahaj Bani Moufleh)
    Der Verband "Foreign Press Association" erklärte, israelische Soldaten hätten Journalisten des Nachrichtensenders festgenommen, während diese über die Folgen eines Angriffs israelischer Siedler berichtet hätten.
    Der Vorfall sei kein Missverständnis gewesen, sondern ein gewaltsamer Übergriff auf klar erkennbare Journalisten, es handle sich um einen direkten Angriff auf die Pressefreiheit. Die israelische Armee kündigte daraufhin an, den Vorfall zu untersuchen.
    Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.