Westjordanland

Der Verband "Foreign Press Association" erklärte, israelische Soldaten hätten Journalisten des Nachrichtensenders festgenommen, während diese über die Folgen eines Angriffs israelischer Siedler berichtet hätten.
Der Vorfall sei kein Missverständnis gewesen, sondern ein gewaltsamer Übergriff auf klar erkennbare Journalisten, es handle sich um einen direkten Angriff auf die Pressefreiheit. Die israelische Armee kündigte daraufhin an, den Vorfall zu untersuchen.
Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.