Abstimmung

Sie kann dort erstmals eine Regierung bilden. Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, bedeutet der Wahlsieg in dem Bundesstaat mit mehr als 100 Millionen Bewohnern einen Prestigeerfolg für Modi. Außer in Westbengalen sicherte sich die BJP auch im östlichen Bundesstaat Assam die Parlamentsmehrheit. Zudem war in den südlichen Bundesstaaten Kerala und Tamil Nadu sowie im Unionsterritorium von Puducherry gewählt worden.
Bei der indischen Parlamentswahl vor zwei Jahren hatte die BJP die absolute Mehrheit im Unterhaus verloren, blieb aber stärkste Kraft.
Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.