Vierschanzentournee

Felix Hoffmann belegte auf Schattenbergschanze als bester Athlet aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher den dritten Platz. Er profitierte dabei von der Disqualifizierung des Slowenen Timi Zajc, der zunächst punktgleich mit dem Österreicher Daniel Tschofenig auf Platz zwei gelegen hatte. Dadurch verbesserte sich auch Philipp Raimund nachträglich von Rang sechs auf fünf. Olympiasieger Andreas Wellinger erlebte ein Debakel: Der 30-Jährige schied bereits nach dem ersten Durchgang aus und belegte nur den vorletzten Platz. Pius Paschke, der im vergangenen Winter noch als Führender im Gesamtweltcup zur Tournee angereist war, schaffte es ebenfalls nicht unter die besten 30 Athleten und damit in den zweiten Durchgang.

Lokalmatador Karl Geiger war bereits in der Qualifikation gescheitert.

