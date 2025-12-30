Vierschanzentournee
Prevc gewinnt Tourneestart - Hoffmann auf Rang drei

Der Slowene Domen Prevc hat das Auftaktspringen der 74. Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Auf einem Podestplatz landete schließlich auch ein Deutscher - allerdings erst nachträglich.

    Das Bild zeigt einen Skispringer nach dem Abflug von der Schanze von oben aus schwindelerregender Höhe. Unter ihm sind Ränge voller Publikum zu sehen.
    Der Slovene Domen Prevc springt von der Großschanze in Oberstdort. (Daniel Karmann / dpa / Daniel Karmann)
    Felix Hoffmann belegte auf Schattenbergschanze als bester Athlet aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher den dritten Platz. Er profitierte dabei von der Disqualifizierung des Slowenen Timi Zajc, der zunächst punktgleich mit dem Österreicher Daniel Tschofenig auf Platz zwei gelegen hatte. Dadurch verbesserte sich auch Philipp Raimund nachträglich von Rang sechs auf fünf. Olympiasieger Andreas Wellinger erlebte ein Debakel: Der 30-Jährige schied bereits nach dem ersten Durchgang aus und belegte nur den vorletzten Platz. Pius Paschke, der im vergangenen Winter noch als Führender im Gesamtweltcup zur Tournee angereist war, schaffte es ebenfalls nicht unter die besten 30 Athleten und damit in den zweiten Durchgang.
    Lokalmatador Karl Geiger war bereits in der Qualifikation gescheitert.
    Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.