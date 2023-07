Zahlreiche Menschen mit Regenbogen-Fahnen beim Pride-Marsch in Ungarns Hauptstadt Budapest. (IMAGO / NurPhoto )

Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, richtete sich der Protest auch in zahlreichen Anspielungen gegen eine kurz zuvor verhängte Strafe gegen eine Buchhandelskette. Diese hatte ein Comic-Buch vorschriftswidrig zum Verkauf angeboten. Es handelt von zwei Jungen im Teenager-Alter, die sich ineinander verlieben

Nach Angaben der Veranstalter gingen 35.000 Menschen auf die Straße, unter ihnen auch der US-Botschafter in Ungarn, Pressman. Die Regierungen der USA und Dutzender weiterer Länder hatten nach dem Vorgehen gegen die Buchhandelskette in einem gemeinsamen Brief gegen die Diskriminierung Nicht-Heterosexueller in Ungarn protestiert.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.