Laut Prien ist die Finanzierung des Digitalpakts 2.0 für die Schulen seitens des Bundes gesichert. (Jens Büttner/dpa)

Die CDU-Politikerin sagte bei der Bildungsministerkonferenz in Klütz in Mecklenburg-Vorpommern, in der laufenden Legislaturperiode stünden 2,5 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für Infrastruktur zur Verfügung. Hinzu kämen nach derzeitigem Stand weitere vier Milliarden Euro für Bildungsaufgaben. Das Geld könne bereits 2026 fließen. - Mit dem Digitalpakt soll die digitale Ausstattung der Schulen verbessert werden.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.