Wirtschaft und Demokratie

Prien erklärt Investitionen in Kitas zur "Schicksalsfrage für Deutschland"

Bundesbildungsministerin Prien hat Investitionen in Kitas zur - Zitat - "Schicksalsfrage für Deutschland" erklärt. Vom Landrat über die Landesminister und Ministerpräsidenten bis hin zum Bundeskanzler müssten alle erkennen, dass das Überleben der deutschen Volkswirtschaft und zunehmend der deutschen Demokratie auch von Verbesserungen hierbei abhänge, sagte die CDU-Politikerin der F.A.Z.