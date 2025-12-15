Wirtschaft und Demokratie

Die Situation im deutschen Bildungssystem sei dramatisch, sagte Prien. Die Zahl der Geburtenrückgänge sieht Prien dabei auch als Chance. Es müsse das Ziel aller politischen Ebenen sein, eine - Zitat - "demographische Rendite", die sich nach und nach in allen Bundesländern ergeben werde, in die Qualität der frühen Bildung zu stecken. Frühe Bildung in Familie und Kitas sei der entscheidende Schlüssel für alle Bildungserfolge. Sie warnte davor, frei werdende Mittel zum Stopfen von Haushaltslöchern zu nutzen. Die Bildungsministerin schlug vor, Förderbedarfe im Bereich Sprache, Motorik und sozial-emotionaler Entwicklung gemeinsam gezielt anzugehen. Beginnen solle man, gesteuert nach einem Sozialindex, bei denjenigen mit besonders förderbedürftigen Ausgangslagen. Zudem mahnte sie an, die Fachkräfte in den Erziehungsberufen im System zu halten.
Im Rahmen des sogenannten Kita-Qualitätsgesetzes will sie Bundesmittel künftig nur noch unter der Bedingung freigeben, dass konkrete Vorgaben erfüllt und Qualitätsstandards eingehalten werden. Dies werde auch alles Thema bei der Bildungsministerkonferenz am Donnerstag sein, fügte Prien hinzu.
