Internationaler Frauentag

Karin Prien (CDU), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sei in Deutschland Verfassungsauftrag, sagte die CDU-Politikerin anlässlich des internationalen Frauentags im Bundestag. Jedoch gebe es hierzulande etliche Bereiche, wo es Nachholbedarf gebe. Dazu gehörten vor allem faire Löhne. Außerdem seien Frauen in deutschen Parlamenten noch immer nicht angemessen vertreten. Auch Vertreterinnen von SPD und Grünen fanden in der Debatte mahnende Worte.

Der Bundestag befasst sich heute außerdem mit den geplanten Maßnahmen gegen die gestiegenen Kraftstoffpreise. Unter anderem geht es darum, die Befugnisse des Bundeskartellamts gegenüber den Mineralölkonzernen zu erweitern. Zudem sollen Tankstellen die Kraftstoffpreise künftig nur noch einmal am Tag erhöhen dürfen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.