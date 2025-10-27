Karin Prien (CDU), Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Archivbild) (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Geplant ist ein Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Im September war bekanntgeworden, dass die Gedenkstätte eine Außenstelle in Deutschland plant. Sie soll entweder in Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen entstehen. Eine Standortentscheidung wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 getroffen.

Prien, die selbst jüdische Wurzeln hat, traf gestern Abend in Israel ein. Ihr Besuch dauert mehrere Tage. Die CDU-Politikerin trifft unter anderem Außenminister Saar und ihren israelischen Amtskollegen Kisch.

