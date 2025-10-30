Extremismus

Prien sagte dem Magazin "Stern" und RTL, wenn ein Schüler menschenverachtende, ausländerfeindliche oder antisemitische Sprüche mache, müssten Lehrer Position beziehen. Auch Bundespräsident Steinmeier betonte, Lehrkräfte könnten nicht neutral wegschauen. Zugleich forderte er mehr Solidarität. Die Gesellschaft müsse das Lehrpersonal unterstützen.
Laut der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sind viele Lehrkräfte verunsichert im Umgang mit extremistischen Vorfällen in der Schule. Als Beamte fragten sie sich, wie sie reagieren sollen und dürfen. Prien sprach sich zudem für eine einheitliche Erfassung aller Vorkommnisse aus.
Diese Nachricht wurde am 30.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.