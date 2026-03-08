Weltfrauentag

Karin Prien sieht vor allem im Wirtschaftsbereich noch "Luft nach oben". (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Sie wird in New York bei einer Veranstaltung der UNO-Frauenrechtskommission sprechen. Im Vorfeld warnte sie vor Rückschritten bei der Gleichstellung der Geschlechter. Man erlebe vielerorts ein Erstarken autoritärer Bewegungen, die Frauen subtil oder ganz offen abwerteten - mit dem Ziel, sie aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen, sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post". Auch in Deutschland sieht die Frauenministerin noch Handlungsbedarf. In Sachen Gleichberechtigung von Frauen und Männern stehe Deutschland ganz ordentlich da im weltweiten Vergleich. Aber es sei durchaus noch Luft nach oben, stellte Prien klar. Die Umsetzung der Gleichberechtigung sei kein nettes Zugeständnis an engagierte Frauenrechtlerinnen, sondern ein Verfassungsauftrag. Als ausbaufähig bezeichnete sie unter anderem die Zahl der Frauen in Vorständen und insbesondere bei Führungspositionen.

