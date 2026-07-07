Sozialleistung

Auch Väter können und sollen sich an dem Elterngeldmodell beteiligen (Symbolbild zur Illustration des Themas) (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Konkret solle die Dauer von derzeit maximal 14 auf zwölf Monate begrenzt werden, berichtet das Magazin "Politico" unter Berufung auf einen entsprechenden Gesetzentwurf. Demnach soll die Mindest-Monatszahl pro Elternteil von zwei auf drei erhöht werden. Derzeit kann die Dauer des Elterngelds nur ausgeschöpft werden, wenn ein Elternteil mindestens zwei Monate nimmt. Da dies bislang häufig die Väter sind, wird umgangssprachlich auch von Vätermonaten gesprochen. Sechs weitere Monate können zwischen den Eltern flexibel aufgeteilt werden.

Daneben sollen die monatlich gezahlten Sätze leicht steigen: Der Mindestbetrag von 300 auf 330 Euro und der Höchstbetrag von 1.800 auf 1.900 Euro.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.