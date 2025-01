Abhörskandal

Prinz Harry einigt sich mit "Sun" auf Vergleich

Der britische Prinz Harry hat sich im Prozess um illegale Recherchemethoden mit Rupert Mudochs Verlag NGN (News Group Newspapers) auf einen Vergleich geeinigt. Das teilten beide Seiten in London mit. Der Anwalt Harrys erklärte, der Verlag habe die unrechtmäßige Informationsbeschaffung durch das Boulevardblatt "Sun" sowie die inzwischen eingestellte "News of the world" eingeräumt.