Düsseldorf

Das Sportfestival für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten wird erstmals in Deutschland ausgetragen. Die mehr als 500 Teilnehmer aus 21 Ländern treten in zehn Disziplinen an. Die Spiele wurden vom britischen Prinzen Harry ins Leben gerufen. Zusammen mit Bundesverteidigungsminister Pistorius eröffnet er die Veranstaltung.

Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, sprach sich in der "Rheinischen Post" anlässlich der Invictus Games für einen jährlichen Veteranentag aus. Ähnlich hatte sich zuvor bereits der Bundeswehrverband geäußert.

