Prince Harry hat die Invictus Games vor Jahren ins Leben gerufen - hier im Jahr 2017. (AFP)

Beide sollen sich mittags ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Gegner von Kriegseinsätzen haben in unmittelbarer Nähe des Rathauses eine Protestaktion angekündigt.

Prinz Harry hat das internationale Sportfestival für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten vor Jahren ins Leben gerufen. Düsseldorf ist der erste Austragungsort in Deutschland. Pistorius und Prinz Harry werden am Abend an der Eröffnungsshow in der Merkur Spiel-Arena teilnehmen.

Mehr als 500 Teilnehmer aus 21 Ländern treten während des Festivals in zehn Disziplinen an. Das deutsche Team besteht aus 31 Männern und sieben Frauen, zumeist aktive oder ehemalige Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr.

