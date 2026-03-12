Auszeichung

In der Begründung der Jury heißt es, Radics Werk bewege sich an der Schnittstelle von Unsicherheit, Materialexperimenten und kultureller Erinnerung. Er stelle die Zerbrechlichkeit über jeden unberechtigten Anspruch auf Gewissheit.
Zu den zentralen Werken Radics gehörte etwa der temporäre "Serpentine Pavillon" in London 2014 - eine halbtransparente, ovale Struktur, die einer Muschel ähnelte und auf großen Felsblöcken ruhte.
Der Pritzer-Preis gilt als Nobelpreis der Architektur.
Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.