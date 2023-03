Pritzker-preisgekrönt:Der Star-Architekt David Chipperfield. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Das gab die Pritzker-Jury in Chicago bekannt. Sie erklärte, Chipperfields Arbeiten seien subtil und doch kraftvoll, gedämpft und doch elegant. Der Brite sei radikal in seiner Zurückhaltung und demonstriere mit seinen Gebäuden Ehrfurcht vor Geschichte und Kultur.

Zu den bekanntesten Arbeiten Chipperfields zählen die James-Simon-Galerie sowie der Wiederaufbau des Neuen Museums in Berlin, das Museum Folkwang in Essen sowie das Gebäudeensemble "City of Justice" in Barcelona.

Der Pritzker-Preis ist die renommierteste Auszeichnung der Architektur-Branche und mit 100.000 Dollar dotiert. Im vergangenen Jahr war der im westafrikanischen Burkina Faso geborene und in Berlin lebende Architekt Francis Kéré ausgezeichnet worden.

