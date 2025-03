Die private-US Sonde "Athena" auf dem Weg zum Mond. (NASA via AP)

Dies teilten die Betreiberfirma "Intuitive Machines" und die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Es war aber zunächst unklar, in welchem Zustand sich die Sonde befindet. Sie war Ende Februar an Bord einer Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus gestartet. Erst am Sonntag hatte ein anderes kommerzielles Unternehmen gemeldet, dass eines ihrer Landegeräte erfolgreich auf dem Erdtrabanten aufgesetzt habe.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.