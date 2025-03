Mission gescheitert

Private-US Sonde "Athena" - dann noch auf dem Weg zum Mond. (NASA via AP)

Man gehe nicht davon aus, dass sie über die Solarmodule wieder aufgeladen werden könnten. Laut der Firma konnten einige bis dahin gesammelte Daten heruntergeladen werden. Die ursprünglich auf zehn Tage angesetzte Mission sei nun beendet.

"Athena" ist eine von mehreren Sonden zur Erkundung des Mondes. Ziel ist die Vorbereitung künftiger bemannter Mondmissionen der USA. An Bord der Sonde befindet sich unter anderem die in Deutschland entwickelte Drohne "Grace Hopper". Sie sollte sich hüpfend auf dem Mond fortbewegen und so dessen Oberfläche erkunden.

Der "Athena" hatte am Freitag auf dem Mond aufgesetzt. Die Firma "Intuitive Machines" hatte bereits vor einem Jahr den Lander "Odysseus" zum Erdtrabanten geschickt. Auch dieser war bei der Landung umgekippt.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.