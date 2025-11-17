Frankfurt am Main

Ihm werden acht Taten im Rahmen des sogenannten Pedo-Huntings vorgeworfen. Der Beschuldigte kontaktierte demnach über das Internet Männer. Dabei gab er sich als junge, zum Teil noch minderjährige Frau aus. Während der daran anschließenden persönlichen Treffen sollen er und weitere Tatbeteiligte, die Männer bedroht, beraubt und belästigt haben. Einige erlitten Verletzungen. Die Anklage lautet unter anderem auf Verdacht des erpresserischen Menschenraubes und gefährlicher Körperverletzung.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.