Menschenrechte

Pro Asyl fordert Abschiebestopp nach Syrien

Angesichts der neu aufgeflammten Kämpfe in Syrien hat die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl einen vorläufigen Abschiebestopp in das Bürgerkriegsland gefordert. Der flüchtlingspolitische Sprecher von Pro Asyl, Alaows, sagte im Deutschlandfunk, eine diplomatische Wiederannäherung an Syrien, um Abschiebungen zu ermöglichen, sei der falsche Schritt.