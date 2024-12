Kämpfe in Syrien

Nahost-Experte: Mit Trump könnte Neuordnung der Region anstehen

In Syrien rücken Dschihadisten in einer groß angelegten Offensive gegen die Truppen von Machthaber al-Assad vor. Nahost-Experte Lüders sieht darin den Versuch, sich vor einer möglichen Neuordnung der Region in Stellung zu bringen.