Die Partei von Präsidentin Sandu kommt nach Auszählung fast aller Stimmen auf knapp 50 Prozent und verteidigte damit ihre absolute Mehrheit. Die pro-russische "Patriotische Front" erhielt laut den Angaben der Wahlbehörde 24,5 Prozent.
Die Nichtregierungsorganisation "Promo-Lex", die die Wahlen beobachtete, teilte mit, es habe mehr als 250 bestätigte Vorfälle versuchter russischer Einflussnahme gegeben. Bereits im Wahlkampf hatte Präsidentin Sandu Russland massive Wahlbeeinflussung vorgeworfen, in die hunderte Millionen Euro flössen.
Moldau mit seinen 2,4 Millionen Einwohnern liegt zwischen der Ukraine und Rumänien und ist EU-Beitrittskandidat.
