Das bestätigten Ermittler der US-Bundespolizei FBI. Laut der auf die Beobachtung islamistischer Online-Plattformen spezialisiere Organisation "Site" hatte der Täter in der Vergangenheit auf Facebook eine "pro-iranische Gesinnung" gezeigt. Er habe Unterstützung für die Regierung in Teheran und Hass auf die israelische und die amerikanische Führung geäußert.
Der Mann hatte in der Nacht zum Sonntag vor einem Biergarten in der Stadt Austin zwei Menschen erschossen und 14 weitere verletzt, bevor er von Polizisten getötet wurde.
