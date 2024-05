Eine Demo von "Fridays for Israel" vor der Humboldt-Universität in Berlin (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 150 Menschen an der Kundgebung vor der Berliner Hochschule. Aufgerufen dazu hatte die Initiative "Fridays for Israel". Eine Sprecherin der Gruppierung sagte, Ziel sei es aufzuzeigen, dass jüdische Studierende an der Humboldt-Universität sicher seien.

Die Polizei hatte gestern Abend ein Gebäude der Universität geräumt, nachdem es am Mittwoch von pro-palästinensischen Demonstranten besetzt worden war.

