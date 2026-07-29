Die Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland beträgt fast 32.000 Euro. (picture alliance / Jochen Tack)

Ende 2025 hatten Bund, Länder, Kommunen sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte Verbindlichkeiten in Höhe von 2.662 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das waren sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Summe entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von fast 32.000 Euro. Gezählt werden Verbindlichkeiten gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich, wozu Kreditinstitute und private Unternehmen im In- und Ausland gehören.

Der Schuldenstand des Bund stieg um 6,2 Prozent ⁠an. Bei den Ländern gab es einen Zuwachs der Verbindlichkeiten um 2,9 und bei den Kommunen um 15,4 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.