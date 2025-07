Statistisches Bundesamt Wiesbaden (dpa)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren zum Jahresende Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte mit 2510,5 Milliarden Euro verschuldet. Auf die Bevölkerungszahl umgerechnet entspricht das 30.062 Euro pro Kopf. Das sind 669 Euro mehr als 2023. Geführt werden in der Statistik die Verbindlichkeiten gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich - also etwa Banken sowie private Unternehmen im In- und Ausland.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.