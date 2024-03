Eine pro-palästinensische Aktivistin hat ein Balfour-Porträt in Cambridge zerschnitten. (- / Palestine Action / PA Media / dpa / -)

Das Bild zeigt ein Porträt von Lord Arthur Balfour, der für die Balfour-Erklärung von 1917 verantwortlich war. In dieser erklärte die britische Regierung, dass sie "die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina" unterstützt. Die Polizei bestätigte den Vorfall und telte mit, eine Untersuchung sei eingeleitet worden.

In einer Erklärung des pro-palästinensischen Protestnetzwerks "Palestine Action" heißt es, dass diese Tat "das Blutbad am palästinensischen Volk seit der Veröffentlichung der Balfour-Erklärung im Jahr 1917 symbolisiere" und die israelische Militäroperation in Gaza anprangere, die Israel als Vergeltung für den Angriff der Hamas am 7. Oktober begonnen hatte.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2024 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.