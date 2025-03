Aktivisten halten im Trump Tower eine Kundgebung ab. (AFP / TIMOTHY A. CLARY)

Die Teilnehmer forderten die Freilassung von Chalil, der abgeschoben werden soll. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge beendete die Polizei den unangemeldeten Protest in der Lobby des Hochhauses, in dem US-Präsident Trump früher seinen Hauptwohnsitz hatte.

Chalil war in der Nacht zum Sonntag festgenommen worden. Ihm wird unter anderem Propaganda für die islamistische Hamas vorgeworfen. Der Palästinenser ist Absolvent der Columbia-Universität in New York und lebt laut seiner Anwältin mit einer unbegrenzten Aufenthaltsgenehmigung in den USA.

Kritikern zufolge wurde Chalil nach Louisiana gebracht. Bisher hat er den Angaben zufolge kein ordentliches Verfahren bekommen. Befürchtet wird, dass die US-Regierung einen Präzedenzfall schaffen will, um künftig mehr solcher Abschiebungen vorzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.