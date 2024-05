Krieg im Gazastreifen

An der Freien Universität Berlin räumt die Polizei ein Protest-Camp. (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

In Berlin räumte die Polizei ein Protestcamp an der Freien Universität. Rund 150 Menschen sollen sich unangemeldet auf dem Gelände versammelt haben. Der Lehrbetrieb wurde für den Rest des Tages eingestellt. An der Universität Leipzig hielten Aktivisten das Audimax besetzt. Auch hier wurde der Hörsaal von der Polizei geräumt. In Paris schritten Einsatzkräfte zweimal vor einem Gebäude der renommierten Hochschule Science Po ein, um pro-palästinensische Versammlungen aufzulösen. Proteste gab es zudem unter anderem in Amsterdam, Bologna, in Zürich und in Wien.

Der Zentralrat der Juden sprach mit Blick auf die Proteste in Berlin von einem antizionistischen und antisemitischen Hintergrund. Zentralratspräsident Schuster kritisierte die Universitätsleitung. Dass in ihrer Stellungnahme kein Wort über den ideologischen Unterbau vorkomme, sei für ihn "mehr als irritierend". Auch Berlins Regierender Bürgermeister Wegner warnte vor einem zunehmenden Antisemitismus an den Universitäten.

