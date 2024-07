Pro-palästinensische Demonstranten hängen Transparente am australischen Parlamentsgebäudes in Canberra auf. (IMAGO / AAP / LUKAS COCH)

Aufnahmen zeigten mehrere dunkel gekleidete Personen. Auf ihren Bannern war unter anderem die Parole "From the River to the Sea, Palestine will be free" zu lesen. Gemeint ist das Gebiet zwischen Jordan und Mittelmeer. Damit wird dem Staat Israel das Existenzrecht abgesprochen. Die Demonstrierenden in der australischen Hauptstadt warfen Israel zudem Kriegsverbrechen vor. Israel weist diese oft erhobene Anschuldigung zurück.

Der australische Oppositionspolitiker Paterson sprach mit Blick auf den Protest von einer schweren Verletzung der Sicherheit des Parlaments. Das Gebäude sei mit großem Aufwand umgebaut worden, um Vorfälle wie diesen zu verhindern. Eine Untersuchung sei erforderlich.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.