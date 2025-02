Büsum

Proben von totem Pottwal auf Sylt werden im Labor analysiert

Der auf Sylt tot geborgene Pottwal soll von Wissenschaftlern untersucht werden. Man habe sehr viele Proben genommen, sagte der wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung in Büsum, Schnitzler. Vor rund einer Woche hatten Experten den tonnenschweren Kadaver vor der Bergung in Stücke zerlegt.