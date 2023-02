In vielen Städten Nigerias, wie hier in Lagos, warteten Wähler, um ihre Stimme in einem Wahllokal abzugeben. (Ben Curtis / AP / dpa / Ben Curtis)

Die Wahlkommission in Abuja ordnete an, dass die Abstimmung im südlichen Bundesstaat Bayelsa heute fortgesetzt wird. In manchen Wahllokalen waren die Öffnungszeiten gestern bis in den späten Abend hinein verlängert worden. Berichten zufolge waren die Wahlkabinen in vielen Städten zu spät aufgebaut worden, es fehlte an Stimmzetteln und Personal. Bis auf vereinzelte gewaltsame Zwischenfälle verliefen die Wahlen weitgehend friedlich.

Fast 90 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, den Nachfolger von Präsident Buhari zu bestimmen, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten darf.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.