Auch in der Auto-Industrie gab es im Mai Zuwächse (Archivbild). (picture alliance / Chris Emil Janßen )

Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,2 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Die positive Entwicklung sei vor allem auf die Zuwächse in der Auto- und Pharmaindustrie sowie in der Energieerzeugung zurückzuführen.

Von März bis Mai lag die Produktion damit um 1,4 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte mit Verweis auf den Zollstreit mit den USA, die weitere Entwicklung sei jedoch "von hoher Unsicherheit geprägt".

Diese Nachricht wurde am 07.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.