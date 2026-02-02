"Augustus im Wunderland"

So tief war Professor van Dusen noch nie im Wunderland (Alia Karp / EyeEm)

Nach seinem Vortrag an der Universität Oxford wird Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen von Dekan Jellypot zu einer Bootspartie eingeladen. Beim Champagnerfrühstück an der Themse trinken sie und Hutchinson Hatch auf den Geburtstag der USA – und auf Lewis Carroll. Kurz darauf erwachen sie im Wunderland. Dort treffen sie auf das berühmte weiße Kaninchen und eine philosophische Raupe, die sie mit Fragen herausfordert.