Nach seinem Vortrag an der Universität Oxford wird Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen von Dekan Jellypot zu einer Bootspartie eingeladen. Beim Champagnerfrühstück an der Themse trinken sie und Hutchinson Hatch auf den Geburtstag der USA – und auf Lewis Carroll. Kurz darauf erwachen sie im Wunderland. Dort treffen sie auf das berühmte weiße Kaninchen und eine philosophische Raupe, die sie mit Fragen herausfordert.
Van Dusen auf fantastischer Reise | Folge 65
Augustus im Wunderland
Von Michael Koser
Regie: Rainer Clute
Mit: Friedrich W. Bauschulte, Klaus Herm, Lothar Blumhagen, Christian Rode, Horst Bollmann, Helmut Krauss, Moritz Milar, Klaus Jepsen
Ton und Technik: Georg Fett, Ingeborg Görgner
RIAS 1992
Länge: 59‘23
