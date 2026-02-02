"Augustus im Wunderland"
Folge 65

Ein Gedicht, ein Glas Champagner und plötzlich ist nichts mehr normal: Van Dusen und Hatch landen im Reich von „Alice im Wunderland“. Doch wie entkommt man einem Traum voller Rätsel, sprechender Raupen und weißer Kaninchen?

Von Michael Koser |
Eine Uhr, auf deren Ziffernblatt Alice im Wunderland zu sehen ist, und die Zeiger zeigen auf Pik, Herz, Karo und Kreuz.
So tief war Professor van Dusen noch nie im Wunderland (Alia Karp / EyeEm)
Nach seinem Vortrag an der Universität Oxford wird Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen von Dekan Jellypot zu einer Bootspartie eingeladen. Beim Champagnerfrühstück an der Themse trinken sie und Hutchinson Hatch auf den Geburtstag der USA – und auf Lewis Carroll. Kurz darauf erwachen sie im Wunderland. Dort treffen sie auf das berühmte weiße Kaninchen und eine philosophische Raupe, die sie mit Fragen herausfordert. 
Augustus im Wunderland
Von Michael Koser
Regie: Rainer Clute
Mit: Friedrich W. Bauschulte, Klaus Herm, Lothar Blumhagen, Christian Rode, Horst Bollmann, Helmut Krauss, Moritz Milar, Klaus Jepsen
Ton und Technik: Georg Fett, Ingeborg Görgner
RIAS 1992 
Länge: 59‘23 