Georg Zimmermann fuhr bei der Deutschen Straßenrad-Meisterschaft als Erster über die Ziellinie. (dpa / Uwe Anspach)

Zimmermann bestreitet ab kommenden Samstag seine fünfte Tour de France. Er steht im Aufgebot der belgischen Mannschaft Intermarché-Wanty.

Bei der Straßenrad-Meisterschaft in Italien siegte der Amateurfahrer Filippo Conca - und sorgte damit für eine Überraschung in der 140-jährigen Geschichte des Rennens. Der 26-Jährige war als Profi gescheitert und fährt mittlerweile für den "Swatt Club" - einen Amateurverein, der Fahrern jenseits des Profilevels eine Heimat bietet. Damit wird das Meistertrikot für ein Jahr nicht in wichtigen Rennen zu sehen sein. Denn: Swatt-Fahrern ist die Teilnahme nur bei kleinen Veranstaltungen erlaubt.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.