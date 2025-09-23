Heizen wird in Deutschland laut einer Prognose spürbar teurer (Archivbild). (picture alliance / Kirchner-Media / David Inderlied)

Nach Berechnungen der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft "co2online" sind alle Energiearten betroffen. So steigen etwa die durchschnittlichen Kosten für eine mit Erdgas beheizte 70 Quadratmeter-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus um 15 Prozent auf etwa 1.180 Euro. Bei Fernwärme prognostizieren die Experten einen Anstieg von zwei Prozent auf 1.245 Euro, bei Heizöl um drei Prozent auf 1.055 Euro. Als Gründe werden höhere Energiepreise auf dem Weltmarkt und die kalten Temperaturen am Jahresanfang genannt.

