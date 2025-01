Filmfestival

Berlinale-Chefin Tricia Tuttle stellt das Programm der 75. Internationalen Filmfestspiele vor. (dpa / Jens Kalaene)

Einer von ihnen ist "Was Marielle weiß", ein Film über das Verhältnis zwischen Eltern und ihren Kindern von Frédéric Hambalek. In den Hauptrollen sind Julia Jentsch und Felix Kramer zu sehen. Der zweite deutsche Beitrag heißt "Yunan" und kommt von Ameer Fakher Eldin. In der internationalen Koproduktion geht es um einen syrischen Autor, der nach Deutschland geflüchtet ist, nach seiner Asylbewilligung nicht mehr in seine Heimat zurückkehren darf und auf einer Hallig Suizid begehen will.

Ebenfalls im Wettbewerb zu sehen ist ein Werk von US-Regisseur Richard Linklater ("Boyhood", "Before Sunrise"). Ethan Hawke und Margaret Qualley spielen in seinem neuen Musikdrama "Blue Moon" mit. Der Film feiert seine Weltpremiere in Berlin. Insgesamt konkurrieren 19 Filme um den Goldenen und die silbernen Bären. Eröffnet wird die diesjährige Berlinale am 13. Februar mit dem Familiendrama "Das Licht" von Regisseur Tom Tykwer. In der deutsch-französischen Produktion, die außer Konkurrenz gezeigt wird, sind unter anderen Lars Eidinger und Nicolette Krebitz zu sehen. Die 75. Berlinale endet am 23. Februar.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.