Kölner Domradio

Programmbeirat besorgt um unabhängige Berichterstattung - Erzbistum: Inhaltliche Neuausrichtung nicht beabsichtigt

Der Programmbeirat des Kölner Domradios sieht nach einem Medienbericht die journalistische Unabhängigkeit des kircheneigenen Senders in Gefahr. Diese Sorge sei in einem Brief an die Landesanstalt für Medien NRW zum Ausdruck gebracht worden, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Das Erzbistum bekräftigte Umstrukturierungen beim Sender, betonte aber zugleich, eine inhaltliche Neuausrichtung sei nicht beabsichtigt.

22.07.2024