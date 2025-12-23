Offener Brief

Prominente bitten Bundesregierung um Aufnahme von Afghanen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Rund 1.800 Afghaninnen und Afghanen solle Gerechtigkeit zuteil werden, heißt es in dem Schreiben, das unter anderem Fernsehmoderator Günther Jauch, der Musiker Herbert Grönemeyer und die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller unterzeichnet haben. Sie hätten sich nichts zuschulden kommen lassen und auf Deutschland vertraut. Es blieben nur die wenigen Tage, um zu handeln. Der Brief, der von der Hilfsorganisation Kabul Luftbrücke veröffentlicht wurde, richtet sich an Bundeskanzler Merz, Innenminister Dobrindt und Außenminister Wadephul.

Deutschland hatte nach der Machtübernahme der Taliban unter anderem Afghanen eine Aufnahmezusage erteilt, die als Ortskräfte für die Bundeswehr oder andere Institutionen gearbeitet hatten. Die neue Bundesregierung hatte die Aufnahmen allerdings stark eingeschränkt. Hunderte Afghanen warten in Pakistan auf einen Flug nach Deutschland. Die pakistanische Regierung droht damit, sie im neuen Jahr abzuschieben.

