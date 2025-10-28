"Stadtbild"-Debatte

Bundeskanzler Merz hat einen offenen Brief von prominenten Frauen erhalten. (picture alliance / dpa / Shireen Broszies)

Sie fordern ihn auf, sich verstärkt für die Sicherheit von Frauen einzusetzen. In dem Text heißt es, nötig sei ein öffentlicher Raum, in dem sich alle Menschen wohlfühlten. Dazu brauche es etwa eine bessere Strafverfolgung bei sexualisierter und häuslicher Gewalt, eine bessere Beleuchtung und Überwachung öffentlicher Räume und ausreichend finanzierte Frauenhäuser.

Zugleich mahnen die Unterzeichnerinnen, dass Betroffene von Sexismus und Opfer von Rassismus nicht gegeneinander ausgespielt werden dürften. Die Sicherheit von Frauen dürfe nicht als billige Ausrede dienen, um rassistische Narrative zu rechtfertigen.

Unterzeichnet wurde das Schreiben unter anderem von der Grünen-Politikerin Lang, der Klimaschutzaktivistin Neubauer, der Sängerin Joy Denalane, der Schauspielerin Melika Foroutan und der Soziologin Jutta Allmendinger.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.