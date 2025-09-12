Ausladung von Münchner Philharmonikern

Lahav Shani (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Musiker, Besucher und Sponsoren der Veranstaltung in Belgien kämen aus aller Welt. Ausgerechnet der Dirigent aus Israel werde jedoch ausgeladen, kritisierte Prosor in den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die Organisatoren des Festivals in der belgischen Stadt Gent warfen dem Dirigenten vor, sich angesichts des Gaza-Kriegs nicht von der Regierung Netanjahu distanziert zu haben. Die Bundesregierung protestierte gegen das Vorgehen der Veranstalter. Kulturstaatsminister Weimer sagte dem Fernsehsender "Welt", er habe einen Brief an seine belgische Amtskollegin geschrieben. Die Bundesregierung wolle nicht akzeptieren, was dort passiert sei. Weimer sagte, es erinnere an die dunkelsten Zeiten des 20. Jahrhunderts, wenn Künstler Hausverbote bekämen, weil sie Juden seien und aus Israel kämen.

