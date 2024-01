Streit um Sparvorhaben

Bauernproteste gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung dauern an. (Jens Kalaene/dpa)

In Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen versperrten Bauern mit Traktoren Autobahnauffahrten. In Tangermünde in Sachsen-Anhalt wurde eine Elb-Brücke blockiert. In Cottbus empfingen Landwirte Bundeskanzler Scholz bei der Eröffnung eines neuen Bahnwerks mit lautem Protest. Scholz will sich am Rande des Termins mit Vertretern des brandenburgischen Bauernverbands treffen.

Zudem luden die Vorsitzenden der drei Ampel-Fraktionen im Bundestag die Spitzen der Landwirtschaftsverbände zu einem Gespräch am Montag ein. Dann findet die Protestwoche der Landwirte ihren Höhepunkt mit einer Großdemonstration in Berlin.

