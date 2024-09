Nordrhein-Westfalen

Protest gegen Veranstaltung der AfD in Essen. (dpa / Christoph Reichwein)

Diese hatten zu einem Bürgerdialog in der Essener Philharmonie geladen. In der Nähe versammelten sich die Demonstranten zu einer Gegenveranstaltung unter dem Motto "Demokratie stärken". Sie pfiffen Gäste der AfD aus und bedachten sie mit Buh-Rufen. Laut Polizei beteiligten sich etwa 4.000 Menschen an den Protesten.

Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, wurde anschließend die AfD-Veranstaltung mit piependen Elektrogeräten so sehr gestört, dass sie mehrfach unterbrochen werden musste.

