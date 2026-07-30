Protest gegen Festnahme der Istanbuler Bezirksbürgermeisterin Sinem Dedetas (picture alliance / dpa / Ergin Hava)

Auf der anatolischen Seite Istanbuls nahmen mehrere Tausend Menschen an einer Demonstration im Bezirk Üsküdar teil. Dedetas gehört der türkischen Oppositionspartei CHP an. Die Bezirksbürgermeisterin war am Mittwoch bei einer Razzia festgenommen worden. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft ermittelt Berichten zufolge gegen sie wegen des Verdachts auf Bestechung, Amtsmissbrauch und Gründung einer kriminellen Vereinigung.

Festnahmen in von der Opposition regierten Istanbuler Rathäusern gibt es seit Herbst 2024. Da hatte die CHP bei Kommunalwahlen erstmals mehr Stimmen als die regierende AKP von Präsident Erdogan bekommen. Opposition und Beobachter bewerten die Razzien und Inhaftierungen als Mittel der Regierung, die politische Konkurrenz zu schwächen. Regierungsvertreter bestreiten dies.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.