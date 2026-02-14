Gerangel zwischen Teilnehmern einer Demonstration und Einsatzkräften. (AFP / JENS SCHLUETER)

Nahe der Altstadt versammelten sich schätzungsweise mehr als Tausend Teilnehmer zu einer Kundgebung. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Gegendemonstranten von den Rechtsextremisten zu trennen. Es kam zu Gerangel mit der Polizei.

Dresden war am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach bei Angriffen britischer und amerikanischer Bomber weitgehend zerstört worden. Laut Historikern kamen dabei bis zu 25.000 Menschen ums Leben. Die Luftangriffe werden regelmäßig von Rechtsextremen instrumentalisiert, um die Kriegsschuld Deutschlands zu relativieren.

